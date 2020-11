Modica esclusa dal circuito “Capitale della Cultura 2022.”

“Abbiamo accolto con serenità la decisione della giuria per la selezione della città “Capitale della Cultura” 2022 di non includerci nel lotto dei dieci progetti finalisti.

Non c’è nessuna delusione o rammarico perché Modica ha vissuto un’esperienza esaltante e molto propositiva”.

Questo è il commento che il sindaco Ignazio Abbate e l’assessore ai Beni Culturali, Maria Monisteri hanno reso dopo la notizia della esclusione di Modica dai progetti finalisti. Per la Sicilia solo la città di Trapani è nel lotto delle dieci scelte per la fase finale.

“Il grande lavoro svolto per il progetto presentato, commentano ancora il sindaco e l’assessore Monisteri, in questi tormentati mesi è un grande patrimonio di saperi e di idee progettuali che torneranno utili per mettere in campo una strategia rivolta al consolidamento del settore turistico e culturale della città. Partecipando al bando di “Capitale italiana della cultura 2022” si è avuta la possibilità di mettere insieme un team importante di professionisti che, confrontandosi e lavorando in sinergia, hanno reso un progetto molto interessante ed è per tale ragione che ringraziamo sentitamente tutti per il lavoro svolto. Ci sarà una prossima occasione di partecipazione e noi aderiremo con quel pizzico di esperienza in più che ci renderà maggiormente competitivi.”

