Ecofactory un’idea modicana per salvare il pianeta

In Sicilia parte la sfida contro la deforestazione, grazie all’idea di “Ecofactory”, un’impresa guidata da Francesco Ragusa, giovane imprenditore modicano.

In 11 mesi l’idea ha raggiunto dei bei risultati, infatti, sono stati piantumati ben 6mila alberi in diverse parti del pianeta.

La mission di “Ecofactory” è molto bella e ambiziosa: aiutare un luogo povero del mondo piantando un albero, con un semplice click, e così contribuire all’economia locale e alla salvaguardia del pianeta.

Una sfida che ha il sapore della corsa, visto che entro il 2050 si deve raggiungere l’azzeramento delle emissioni dei gas serra, così da prevenire i mutamenti climatici e preservare sempre più il genere umano.

Salvaguardare il pianeta è una sfida che coinvolge tutti gli esseri umani, perché la salvaguardia non si realizza solo con il non arrecare danni alla casa comune, ma anche con il contribuire a rendere questa casa sempre più vivibile a lungo, attraverso azioni importanti: come quella di piantare alberi.

Ecofactory negli ultimi 11 mesi ha piantato alberi in diverse parti del pianeta, e così ha sostenuto l’economia di diversi paesi poveri come: Madagascar, Etiopia, Haiti, Tanzania, Kenya, Mozambico, Guatemala e Nepal. In questi paesi, sono stati piantanti alberi da bosco per contrastare il fenomeno della deforestazione, ma anche alberi da frutto utili a contribuire all’economia locale producendo cibo e sostentamento per la popolazione.

L’impresa nata nel 2015, grazie all’idea di Francesco Ragusa, giovane modicano del 1987, laureato in Comunicazione multimediale, coniuga bene passione per il web, imprenditorialità ed ecologia, il tutto per lasciare un impronta positiva nel pianeta.

Ecofactory non si occupa solo di piantare alberi su e giù per il pianeta, ma produce diversi prodotti ecosostenibili per sensibilizzare sempre più le persone a fare del bene per l’ambiente, contribuendo a realizzare una maggiore sensibilità per i temi ambientali.

