Fan Zhendong vince per la 3^volta finale mondiale ping-pong

Fan Zhendong, numero 1 del ranking mondiale, si aggiudica per la terza volta consecutiva la vittoria maschile nella finale del campionato del mondo 2020, tenutasi a Weihai nella provincia dello Shandong . Ha battuto per 4 set a 3 il campione olimpico in carica il connazionale Ma Long. Una finale avvincente con scambi prolungati incredibili andati oltre i 200km all’ora. L’ultimo tiratissimo set ha visto prevale il campione mondiale uscente Fan Zhendong per 11-8.

