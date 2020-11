“Il momento è di quelli particolari, ancora di più quello che stanno attraversando centinaia di famiglie alle prese con l’emergenza sanitaria, con quella economica e con una crisi sociale senza precedenti.

Occorre che l’amministrazione, con la collaborazione dei consiglieri comunali e delle associazioni benefiche, lanci un segnale preciso di solidarietà, di vicinanza, di partecipazione alle difficoltà del momento”

È la responsabile di Territorio Ragusa, per la scuola e i servizi sociali, Elisa Marino, a lanciare l’idea di destinare le somme, negli altri anni riservate per le luminarie di Natale, ad aiuti per le famiglie in difficoltà economica del nostro comune.

“Sarebbe un gesto di grande attenzione, per creare l’atmosfera di Natale basteranno addobbi semplici che i commercianti potranno integrare singolarmente o nell’ambito di singole vie.

Il calore e la pregnanza di un gesto semplice che potrebbe riscaldare gli animi in questo particolare momento – sottolinea Elisa Marino – sono certa che il Sindaco e la Giunta sapranno cogliere questa proposta e dimostreranno, in maniera tangibile, attenzione e vicinanza alle numerose famiglie che ne hanno bisogno”

