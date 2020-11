Ace Magashule (African National Congress): 21 i capi d’accusa

“I media, non hanno mai riportato tutto quello che ha fatto di positivo all’African National Congress. Quantomeno non lo hanno fatto in modo corretto. Quando ero premier, per conto dell’A.N.C, con il mio collettivo, abbiamo sfornato 1.432 studenti internazionali. I media, quelli che sono qui presenti in tribunale – ha detto Ace Magashule, segretario generale dell’ANC puntando l’indice verso i media locali – non ne hanno mai parlato”. Lo ha affermato mentre parlava davanti alla corte di giustizia di Bloemfontein capitale giudiziaria del South Africa (città delle “rose, bloem” che ha dato i natali a JRR Tolkien autore de Il Signore degli Anelli). Magashule sta cercando di difendersi da bel 21 capi di accusa: frode, corruzione e riciclaggio di denaro, accuse legate al progetto denominato Stato Libero dall’Amianto.

