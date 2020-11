Tamponi a Monterosso Almo in drive in. 7 positivi

L’Asp di Ragusa di concerto con l’Amministrazione comunale stamattina presso lo spiazzale di via Padre Pio, in uno stand appositamente attrezzato, ha effettuato in modalità “drive in” circa cinquecento tamponi rapidi.

Erano presenti la squadra dell’Asp da Ragusa inviata dal direttore generale Angelo Aliquò composta dal coordinatore infermieristico Paolo Buscema, collaborato da altri sette infermieri di cui quattro di Ragusa e tre di Monterosso Almo. Presente anche il primo cittadino Salvatore Pagano. In maniera molto ordinata e secondo un piano ben organizzato dall’amministrazione comunale secondo fasce orarie, per evitare assembramenti, sono stati effettuati tamponi agli studenti della scuola primaria di primo grado, della scuola secondaria di primo grado, della scuola dell’infanzia e asilo nido, del personale docente e non docente ed ai genitori degli studenti che ne hanno fatto richiesta. Completato il gruppo scuola sono stati fatti altri tamponi, fino ad esaurimento dei 500 disponibili, ai cittadini che si sono presentati volontariamente muniti di tessera sanitaria. Il risultato è stato abbastanza positivo. Tutto il personale scolastico e gli alunni monterossani sottoposti al test rapido sono risultati negativi. Sono però stati individuati 7 cittadini positivi di cui 6 in postazione con segnalazione ai rispettivi medici curanti ed il settimo a casa.

