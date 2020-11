I Parcometri a Modica, servizio auspicato da tempo

Una notizia attesa da tempo: i parcometri saranno istallati a Modica! Una risposta sicuramente importante per la città, per i modicani, per i turisti e per quanti, per un motivo o per un altro, debbono posteggiare. Una scelta che, appena concretizzata, qualificherà ulteriormente la città. La notizia dello sblocco della relativa pratica e dell’avvenuta sottoscrizione del contratto per il conferimento del relativo appalto, comprendente fra l’altro, l’utilizzo del parcheggio del Viale Medaglie d’oro, è stato salutato positivamente dal Consiglio Direttivo di Confronto convocato in

videoconferenza e presieduto da Enzo Cavallo. Da considerare l’associazione da qualche anno ed in più occasioni, ha sollecitato l’istallazione dei parcometri per il superamento dei limiti e delle carenze che hanno caratterizzato e tutt’ora caratterizzano la gestione delle strisce blu attraverso la park card. Superate le difficoltà di carattere burocratico e giudiziario, l’amministrazione comunale ha. dunque. potuto dare seguito ai successivi passaggi che porteranno, si spera nei tempi annunciati, alla concretizzazione del nuovo, e sicuramente più funzionale, servizio da

tempo sollecitato e da più parti auspicato. “L’associazione Confronto – ha dichiarato Giorgio Rizza responsabile di Modica dell’associazione – ha sollecitato da tempo la istallazione dei parcometri perché ritenuti più funzionali rispetto al sistema attuale. Sappiamo che le assicurazioni più volte avute dal sindaco non hanno avuto seguito per via dei ricorsi e delle azioni che

hanno intralciato l’iter della pratica. Ora, per quello che è stato dichiarato alla stampa, si dovrebbe passare alla realizzazione del progetto sicuramente qualificante

per la città. Nel dare atto all’amministrazione comunale ed al comando della polizia locale, per quanto fatto fin qui – ha concluso Rizza – seguiremo, con la necessaria attenzione, il prosieguo della pratica e l’attività della ditta aggiudicataria ed in particolare al rispetto dei termini pattuiti per la consegna dei servizi e di cui si fa riferimento nel comunicato dell’amministrazione” .

