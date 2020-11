Modica. Tre giorni di chiusura scuole per nuove positività

A causa della riscontrata positività di alcuni componenti del personale scolastico e alunni di diversi plessi scolastici, il Sindaco di Modica Ignazio Abbate ha disposto l’immediata chiusura di tutte le scuole di competenza comunale (infanzia, elementari, medie) nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì.

Al termine delle operazioni di sanificazione di tutti i plessi si tornerà a scuola.

Essendo impossibilitato in base a norma di legge a sospendere l’attività didattica di presenza, dichiara Abbate, in caso di riscontrate positività la chiusura temporanea per la sanificazione dei locali è l’unica soluzione applicabile per la sicurezza di tutti

