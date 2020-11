Terrorismo e immigrazione…l’opinione di Rita Faletti

A tutto c’è un limite. Ai proclami populisti, alle chiacchiere vanesie dei talk show, agli applausi ai funerali, ai servizi lacrimevoli di Myrta Merlino, alle reazioni scandalizzate di Giletti di fronte alle schifezze italiane che emergono dai suoi reportage, alla folle ostinazione di Trump nel non voler accettare la vittoria di Biden. E in tempi in cui la cartina dell’Italia è a chiazze colorate, c’è un limite anche a tutto ciò che accompagna il Covid-19, risse tra scienziati e spocchia insopportabile dell’insopportabile super commissario Arcuri che dovrebbe inventarsi il sistema per la conservazione del vaccino alla temperatura di 70 gradi sotto zero. Dei soldi si dice: pochi maledetti e subito, a inizio settembre sarebbe stato opportuno dire: poche uscite, maledette e subito prima della serrata generale. Liquidata la questione alla maniera cinese, tanto per intenderci, che sarà sì lesiva delle libertà individuali ma salva la salute, avremmo avuto il tempo per dedicarci a un’altra questione, quella sì prioritaria se vogliamo difendere la tanto irrinunciabile libertà che non si capisce perché diventi improvvisamente fondamentale in tempi di pandemia e non lo sia in tempi di terrorismo fondamentalista. Di questo si stanno occupando Macron e Kurz dopo gli eccidi di Nizza e Vienna. Di questo dovremmo occuparci tutti perché è palese che nel mirino dei jiihadisti c’è l’Europa da difendere contro la barbarie dei tagliatori di teste che sono della stessa risma di quelli che a Raqqa, una delle roccaforti dell’orrore, minacciavano gli insegnanti di tagliare loro la gola. I media francesi riferiscono che in questi giorni stanno piovendo denunce di professori e sindaci che per aver reso omaggio all’insegnante decapitato hanno ricevuto intimidazioni di questo tipo: “Ti staccheremo il collo”, “Mio padre ti taglierà la testa”. L’apologia del terrorismo e dei suoi metodi trova spazio persino nel brano disgustoso di un rapper secondo quanto scrive il Figaro: “On découpe comme Samuel Paty, sans empathie” (tagliamo la testa come a Samuel Paty, senza empatia). Gli odiatori dell’occidente si nascondono tra noi, li abbiamo nutriti e coccolati in nome della tolleranza, ma arrivano anche da fuori. L’Europa è presa d’assalto da ondate migratorie che premono sui suoi confini esterni, a est e a sud-est lungo il corridoio dei Balcani e a sud seguendo le rotte del Mediterraneo. Nel 2019, a Varsavia, nella sede di Frontex, si è svolto un summit su temi che coinvolgono tutti i paesi europei: la gestione del controllo dei confini, la riforma di Dublino e gli accordi di Schengen. In quell’occasione Macron ha chiesto il rafforzamento del ruolo di Frontex, ha sottolineato l’imprescindibilità della redistribuzione dei migranti e ha ipotizzato una revisione di Schengen sulla libera circolazione tra i confini interni dell’Unione. Il nodo più importante da sciogliere è proprio quest’ ultimo giacché riguarda il movimento secondario che maggiormente preoccupa il presidente francese. Il punto è emerso come questione prioritaria nel mini vertice dello scorso martedì tra Macron, il cancelliere austriaco Kurz, il premier olandese Rutte, Merkel, il presidente del Consiglio europeo Michel e Ursula von der Leyen. Il tema: legami tra terrorismo e immigrazione. Macron ha ribadito la necessità di difendere le frontiere esterne e restringere Schengen ad alcuni paesi escludendone altri ritenuti non in grado di effettuare controlli efficaci e fermare individui sospetti. E’ palese che si riferisse all’Italia: il tunisino dell’eccidio di Nizza era sbarcato in Sicilia e passando per Bari aveva raggiunto la città francese. L’uomo aveva ricevuto il foglio di via invece di essere trattenuto per l’espulsione. E intanto che ieri la Francia commemorava le vittime delle stragi compiute il 13 novembre 2015 in Francia, le più sanguinose dalla seconda guerra mondiale, sulle nostre coste continuavano gli sbarchi mentre l’hotspot di Pozzallo si riempie e si svuota di continuo. Quando cominceremo a parlare di cose serie con pragmatismo, senza ideologie e senza lacrimatoi in mano? Né Salvini né Lamorgese sono all’altezza del compito gravoso di evitare che l’Italia diventi l’imbuto dell’Europa.

