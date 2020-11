Monterosso Almo, Avis, donazione plasma iper immune anti Covid

Per domattina, domenica 15 novembre, presso la sede Avis, i donatori avisini ed i cittadini potranno recarsi presso la sede Avis di vicolo Sila per donare il plasma iper immune anti Covid – 19 utilizzato con molta efficacia nella terapia per il trattamento del virus. Tutti i soggetti negativizzati potranno contattare o recarsi presso la sede Avis per prenotare il prelievo di controllo. Donare è un gesto molto nobile che salva le vite umane. Oltre a domenica 15 sarà possibile donare domenica 22 novembre e domenica 6 dicembre.

