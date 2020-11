Ragusa. Operativo il Bonus esercenti per le attività commerciali

Il vice sindaco e assessore allo sviluppo economico, Giovanna Licitra, rende noto che è stato emanato il provvedimento che sblocca la concessione di contributi a fondo perduto in favore di esercenti attività economiche e commerciali di vicinato aperte al pubblico e svolte nei centri storici (zona A) di Comuni con alto tasso di presenza di turisti stranieri. In Sicilia vi rientrano i Comuni di Ragusa, Agrigento, Siracusa, Catania e Palermo. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L’importo del contributo a fondo perduto negozi deve essere calcolato applicando, alla differenza di fatturato e corrispettivi registrata, la percentuale del:

– 15%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente;

– 10%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente;

– 5%per i soggetti con ricavi o compensi superiori.

L’importo minimo del contributo è pari a:

– 1.000 euro per le persone fisiche;

– 2.000 euro per i soggetti diversi.

L’importo massimo del contributo a fondo perduto è fissato a 150.000 euro.

Il contributo a fondo perduto, nella misura minima può essere riconosciuto anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nei centri storici dei comuni sopra indicati dal 1° luglio 2019.

L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 18 novembre 2020 e non oltre il giorno 14 gennaio 2021

modulo istanza contributo a fondo perduto

