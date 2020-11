Covid. Anche a Monterosso Almo i tamponi gratuiti

Anche nel borgo Monterosso domattina , dalle ore 9 in poi e fino alle 13, presso lo spiazzale del campetto di via Padre Pio, da parte dell’ASP di Ragusa verranno effettuati in modalità “drive in” una serie di tamponi rapidi al fine di individuate eventuali casi di positività al COVID-19.

L’azione è rivolta principalmente agli alunni di ogni ordine, dell’asilo nido, al corpo docente ed al personale scolastico . I tamponi rinofaringei disponibili saranno circa 500 .

Il dottore Giovanni Ragusa ,responsabile del distretto medicina di base, in considerazione delle numerose richieste dei cittadini, ha comunicato nel pomeriggio di oggi al responsabile infermieristico dottore Buscema che essendo stata aumentata la dotazione di tamponi disponibili, in aggiunta a quelli già previsti, sabato 14 novembre dalle 9 alle 13 presso il campetto di Padre Pio, saranno effettuati tamponi oltre agli studenti e al corpo docente anche a tutti quei genitori dei ragazzi ( che hanno dato disponibilità questa mattina presso il Centro Giovanile) ed i cittadini che volontariamente vorranno aderire. Occorre in questo caso portare con sé la tessera sanitaria.

Giovanni Bucchieri

