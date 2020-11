Marta Linguanti, la prima millennial a diventare docente

Quando a giugno è uscita dai corridoi dell’IIS Archimede di Viale Fabrizio fresca di maturità, non avrebbe mai immaginato di rientrarci 3 mesi dopo da professoressa. E’ la storia, a tratti incredibile, della modicana Marta Linguanti che lo scorso 22 settembre ha registrato un primato non da poco: la prima “millennial” ad insegnare a Modica ed una delle prime in tutta la Sicilia. Difficile fare una cernita completa tra tutto il corpo insegnanti siciliano, ma che la professoressa Linguanti sia tra i docenti più giovani in tutta la Regione ci sono pochi dubbi. Il suo caso ha attirato anche la curiosità del Sindaco che oggi l’ha ricevuta a Palazzo S.Domenico accompagnata dal Prof. Giorgio Rizza, in rappresentanza dello storico istituto modicano, dal consulente alle politiche giovanili Samuele Cannizzaro e dalla mamma, che anche dietro la mascherina protettiva non riusciva a nascondere a sufficienza l’orgoglio per il traguardo raggiunto raggiunto dalla figlia. Marta, molto popolare tra gli studenti che non a caso l’hanno eletta rappresentante di Istituto, si è diplomata frequentando uno dei cinque corsi di specializzazione attualmente presenti dell’offerta dell’Archimede: Grafico e Comunicazione (geometra, informatica, AFM, Turistico gli altri). A differenza di tantissimi suoi colleghi, Marta non si è voluta inserire nelle graduatorie del Nord Italia per trovare un posto “sicuro”. Ha preferito mettersi in gioco tra le più affollate graduatorie siciliane e alla fine il suo coraggio e la voglia di non abbandonare il territorio in cui è cresciuta l’hanno premiata. Le sliding doors si aprono proprio il 22 settembre quando riceve la convocazione per coprire la cattedra vacante proprio in quella che fino a pochi mesi prima era la scuola che frequentava. E così l’Archimede ha potuto riabbracciare una sua “figlia” ed oltre al risvolto romantico della vicenda va considerato anche quello pratico. L’Istituto ha accolto un suo prodotto, dunque un elemento formato grazie agli alti standard che da sempre sono un elemento distintivo dell’Istituto Archimede di Modica.E adesso i suoi ex compagni di ricreazione sono i suoi alunni, i suoi professori sono diventati suoi colleghi a cui poter dare del “tu”. Un sogno ad occhi aperti per la professoressa Linguanti che ha aperto ufficialmente l’ingresso ai millennials dall’altro lato della cattedra.

Salva