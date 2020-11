Venerdì 13 novembre. Covid a Modica, più dieci

254 persone positive al coronavirus a Modica nella giornata di venerdì. Dieci in più rispetto a giovedì anche se i numeri sono sicuramente più alti poichè c’è gente che ha fatto il tampone in privato ed è in quarantena. Ufficialmente, nelle liste dell’Asp Ragusa, a Modica risultano 541 persone in quarantena rispetto ai 537 del giorno precedente.

