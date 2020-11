Ragusa in Movimento. Sempre più degrado al mercato Ecce Homo

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Lo dice il presidente di Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, a proposito di quanto si registra, periodicamente, al mercato del giovedì nel centro storico superiore della città, proprio accanto alla chiesa dell’Ecce Homo che, tra l’altro, è un bene monumentale che non merita questo trattamento. “In pratica – sottolinea Chiavola che punta il dito nei confronti degli ambulanti meno attenti – abbandonano in giro spazzatura di ogni tipo, dopo avere liberato il proprio posteggio, e la stessa rimane a fare indecoroso contorno a tutta l’area, con notevole disagio per i residenti e per i cittadini che si trovano a transitare sul posto, per qualche ora. Sì, è vero, ci pensano, poi, gli operatori del servizio di igiene ambientale a ripulire tutto ma, mi chiedo: non sarebbe più corretto se già gli stessi ambulanti pensassero a portare via gli scarti di quanto hanno venduto o, comunque, provvedessero a conferire i rifiuti negli appositi contenitori? E’ davvero uno scempio vedere la zona ridotta in questo modo. E’ una questione che, più volte, è stata segnalata, più volte è stato spiegato che si sarebbe intervenuto ma, fino a ieri, questa era la condizione che si è registrata, come testimoniano gli scatti che abbiamo ricevuto. Speriamo che qualcosa, non appena ci saranno le condizioni, possa cambiare perché così è davvero insostenibile. Siamo stanchi di queste continue disattenzioni nei confronti della nostra città”.

