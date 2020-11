Civica assise di ieri. Riflessioni di Firrincieli (M5S Ragusa)

Queste le riflessioni del consigliere comunale, capogruppo del Movimento 5 Stelle Ragusa, Sergio Firrincieli, sui contenuti della seduta del civico consesso di ieri, giovedì 5 novembre 2020. “Ancora una volta – sottolinea – in sede di civico consesso, subisco attacchi personali dal sindaco e dal capogruppo della lista CassìSindaco. Inammissibile perché i miei rilievi sono inoltrati alla carica istituzionale, mentre sono attaccato personalmente, senza tenere conto che, volente o nolente, rappresento, assieme ai colleghi dell’opposizione, l’altra metà della città che non ha votato Cassì. La sbrigativa conclusione del primo cittadino che vorrebbe ascrivere alla polemica ogni mio intervento è un malcelato tentativo di spostare l’attenzione, con il discredito sulla mia azione politica. Altri autorevoli componenti di Giunta hanno sancito che la vita continua e riprenderà, normale, anche quella politica: del resto vediamo che l’attività dell’amministrazione procede nonostante l’emergenza”.

“Sono il primo – prosegue Firrincieli – a considerare la gravità della situazione e la necessità di interventi decisi per abbassare il rischio contagio, le misure del governo nazionale sono inevitabili, ci possono essere errori o valutazioni errate e su questo è legittimo attirare l’attenzione. Ogni mio rilievo è finalizzato in tal senso: la situazione sanitaria, a Ragusa, richiede appunto attenzione ed è quella che io sollecito e lo faccio, come ho sottolineato in aula, non chiedendo al sindaco di farsi da parte ma esortandolo a farsi aiutare. Non è polemica chiedere se è stato fatto tutto per stabilire una situazione sanitaria accettabile sul territorio, se sono stati fatti i passi necessari per ottenere quello che ci tocca e, peraltro, quello che ci era stato assegnato. Non c’è polemica nel rilevare uno scarso coinvolgimento, anche delle opposizioni, su tematiche importanti, si può, del resto, rilevare come anche nelle file della maggioranza c’è qualche voce dissonante nel coro che inneggia all’azione del sindaco”.

“La vicenda della positività indiretta all’ufficio tecnico – dice ancora il capogruppo M5s – trapelato solo per caso, è stato un campanello d’allarme che il primo cittadino non ha avvertito. Ora c’è quello del soggetto che lavora al terzo piano di palazzo dell’Aquila e si apprende da voci di corridoio e dall’intervista di un assessore. Su questo caso si accavallano voci di tentativi di bonifica parziale del terzo piano e tramite il normale servizio di pulizia: non c’è nessuna comunicazione per prevenire accessi a questi uffici. Non può risentirsi il sindaco se diciamo che non è come per l’amministrazione di un condominio, né il capogruppo Tumino può sferrare l’ormai consueto attacco personale, intanto perché in un luogo comune diffusissimo non c’è nulla di offensivo nei confronti degli amministratori di condominio. Tumino si deve rassegnare che chi rappresenta buona parte della città, avendo ottenuto consensi personali numericamente assai più elevati di quasi tutti i candidati della lista a cui appartiene, ha il diritto di parlare, di esprimersi e, se occorre, fare anche polemica. Piuttosto, è da evitare la strumentalizzazione dell’emergenza per trovare rifugio dagli attacchi delle opposizioni. L’ultimo esempio di scarsa condivisione è dato dalla lettera del sindaco ai dirigenti scolastici degli istituti superiori per lo screening regionale sulla popolazione scolastica. Una iniziativa propagandata male dalla Regione, che il sindaco tratta in maniera riservata, invece di informare ampiamente le famiglie, comunque interessate, perché si tratta anche di screening sui minori, chiedendo l’elenco dei soggetti interessati allo screening solo 24 ore prima del termine indicato, e a 48 ore dall’avvio dei prelievi in modalità drive-in nella piazza Caduti di Nassiriya, di fronte all’ospedale Civile. Ecco perché abbiamo esortato il primo cittadino a farsi aiutare: sarebbe stata l’occasione per coinvolgere i consiglieri comunali per una iniziativa che dovrebbe essere favorita per coprire una delle falle delle politiche di prevenzione, regionali e anche locali”.

Salva