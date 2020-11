M5s Ragusa su screening per studenti e personale scuola

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Ragusa ha avuto notizia, tramite i dirigenti scolastici, della lettera del sindaco per il progetto regionale di screening rivolto agli studenti e al personale, docente e ausiliario, degli istituti superiori di secondo grado, allo scopo di arginare la diffusione dei contagi. I componenti del gruppo consiliare pentastellato rilevano come, ancora una volta, una iniziativa che dovrebbe coinvolgere ampiamente tutte le componenti politiche, per una massima diffusione della stessa e delle sue finalità, sia trattata in maniera quasi riservata dal sindaco che non coinvolge nemmeno l’assessore al ramo.

“Chiedere l’elenco degli interessati – sottolineano dal gruppo consiliare pentastellato – peraltro in un momento in cui le scuole interessate sono chiuse, solo poche ore prima del termine indicato e a 48 ore dall’inizio dello screening, rivela approssimazione nella gestione di una emergenza che richiede ben altro a livello di interventi e di coinvolgimento”.

