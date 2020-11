Nuovi sportelli Confconsumatori a Scicli e Chiaramonte Gulfi

Prende il via da oggi ufficialmente l’attività dei nuovi sportelli di Confconsumatori a Scicli e Chiaramonte Gulfi. Si tratta di presidi molto importanti per l’associazione che è già presente e opera nella provincia a Ragusa e a Modica da diversi anni. Lo scopo delle nuove aperture è quello di assicurare una tutela sempre piu’ampia in tutta la provincia di Ragusa.

Per tutti gli associati vi è la possibilità di usufruire di assistenza e consulenza sui tanti problemi che affliggono i consumatori/utenti, tra i quali utenze telefoniche, problematiche inerenti le forniture di energia e gas, assicurazioni, banche, vendita dei beni di consumo e relativa garanzia post vendita, trasporti, pacchetti turistici, vacanze rovinate, pratiche commerciali scorrette, contratti negoziati fuori dai locali commerciali, rapporti con la pubblica amministrazione. Sarà possibile inoltre accedere alle procedure di conciliazione paritetica con le società con le quali sono stati sottoscritti i relativi protocolli.

La sede di Scicli sita in Via C. Colombo 135 è contattabile telefonicamente ai numeri :0932835907, 3208543974. Lo sportello sarà aperto il mercoledi dalle ore 17 alle 18. Responsabile di sportello è il dott. Christian Catera.

La sede di Chiaramonte Gulfi in C.so Umberto I n. 96 è contattabile telefonicamente ai numeri 0932925234 o 3388940696. lo sportello sara’aperto il martedì dalle 17 alle 18. Responsabile di sportello avv. Elisabetta Caramma.

“ L’apertura dei due nuovi sportelli dimostra la concreta opera di capillarizzazione della Confconsumatori in provincia di Ragusa ed in Sicilia ed avviene dopo un percorso di collaborazione proficua che i colleghi responsabili dei nuovi sportelli avevano intrapreso gia’nei mesi scorsi con la sede di Ragusa.

Abbiamo voluto creare altri punti di riferimento in provincia per i consumatori affinchè possano ricevere la dovuta informazione ed assistenza. Infatti il primo modo di difendere i propri diritti è conoscerli e da questo punto di vista spesso ai consumatori non vengono fornite le giuste ed adeguate informazioni ”, ha dichiarato l’avv. Samantha Nicosia, responsabile Confconsumatori Ragusa.

Soddisfatto l’avv. Carmelo Cali’, presidente di Confconsumatori Sicilia che ha sottolineato come l’apertura di nuove sedi conferma la capacità dell’associazione di integrarsi nelle realtà locali, in questo caso la provincia di Ragusa, offrendo assistenza concreta e non limitandosi a collocare bandierine

Salva