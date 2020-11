Ragusa. Riqualificazione vallata si, ma si ripristini illuminazione

“L’idea degli orti urbani e, più complessivamente, della valorizzazione della vallata Santa Domenica a Ragusa è meritevole di ogni considerazione e, soprattutto, garantirebbe di riqualificare un polmone verde nel cuore della città che, in passato, è sempre rimasto abbandonato a se stesso. In attesa, dunque, che questo progetto possa trovare attuazione, viene da chiedersi, però, come mai, se l’intento è quello di valorizzare questa zona, l’esistente, e parliamo in questo caso di pubblica illuminazione, non sia tenuto in debito conto”. A sottolinearlo è il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, che fa riferimento alle segnalazioni di alcuni utenti Facebook rispetto allo stato in cui versa il tratto iniziale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, imboccando lo stesso da piazza Carmine, che circumnaviga proprio la vallata che si intende valorizzare. “Qui – spiega Chiavola – si possono contare decine di lampade della pubblica illuminazione completamente spente. Una situazione davvero disdicevole che meriterebbe di essere sanata. Tra l’altro, alcuni residenti della zona non hanno mancato di segnalare, negli ultimi giorni, tutto ciò che non va. Ma con risultati poco felici. Ecco perché riteniamo opportuno denunciare tale stato di degrado e chiedere all’amministrazione comunale di muoversi con urgenza per ripristinare parte della pubblica illuminazione in zona. Ecco, questo sì che sarebbe un segnale concreto della reale volontà di riqualificare il sito della vallata Santa Domenica”.

