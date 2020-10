Si incatena davanti all’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa

S’incatena davanti all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta del nipote di un’anziana donna malata di Covid – 19. L’uomo, Giorgio Scollo, modicano, dopo tanti tentativi per cercare di fare ricoverare la zia, ha deciso di scendere personalmente in campo manifestando fortemente contro i vertici dell’Ospedale che non sono riusciti a dare risposte concrete, ma ancora peggio hanno lasciato l’anziana donna in balia di sé stessa e adesso a combattere tra la vita e la morte.

