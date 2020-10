Hacker ruba tutti i dati dal sistema dell’Alberghiero di Modica

Un hacker è riuscito ad accedere nel sistema informatico dell’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica rubando tutti i dati in esso custoditi. Praticamente ha azzerato tutto e, addirittura, avrebbe contattato la dirigenza chiedendo qualche decina di migliaia di euro per la restituzione. Una richiesta alla quale il dirigente scolastico, Bartolo Saitta, e i suoi collaboratori hanno rigettato ed anzi è stata presentata una circostanziata denuncia alle forze dell’ordine. Nell’istituto di Piazzale Oleandri, nel frattempo, si sono messi d’impegno per ricostruire tutti i file sottratti.

Salva