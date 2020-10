Arrivano i soldi per i cantieri di lavoro di Ispica

L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha disposto la liquidazione e l’accreditamento delle somme relative al secondo acconto nella misura del 70% pari a 140.660,26 euro per i cantieri di lavoro a Ispica riguardanti la risistemazione dei marciapiedi di via Leopardi – tratto compreso tra via XX Settembre e via Duca d’Aosta – e la sistemazione degli spazi pubblici di via Sardegna e via Ragusa.

Il primo acconto nella misura del 20% pari a 40.188,65 euro era stato già riconosciuto nel mese di maggio.

I Cantieri Regionali erano stati finanziati per complessivi 200.943,23 euro.