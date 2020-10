Giornate Fai d’Autunno a Modica. Aprirà la chiesetta di San Giacomo.

Anche Modica, come nel resto del territorio nazionale, sarà teatro delle giornate FAI d’autunno nei giorni 17/18/24/25 Ottobre prossimi. Per l’occasione sarà possibile visitare l’antica chiesa di San Giacomo fuori le mura sita nella vallata della fiumara di Modica. Una delle chiese medievali sopravvissuta al catastrofico terremoto del 1693 di cui sarà possibile ammirarne l’architettura e visitare l’interno con il pregevole affresco della “Deposizione di Cristo” da poco restaurato, raro esempio di pittura rinascimentale del territorio ibleo. Le giornate Fai d’autunno insieme alle giornate Fai di primavera rappresentano ormai un appuntamento imperdibile per la conoscenza del territorio, locale e nazionale, grazie all’impegno del Fondo Ambiente Italiano nel promuovere e valorizzare quei siti del patrimonio culturale nazionale di particolare interesse storico-artistico. La storia della chiesa, del contesto naturale e urbano della fiumara sarà raccontata, per l’occasione dai volontari del Centro Studi Placido Carrafa.

Info e dettagli dell’iniziativa sulle pagine facebook “Fondo Ambiente Italiano – Delegazione di Ragusa” e “Centro Studi Placido Carrafa” e sul sito www.centrostudicarrafa.it.

