Covid. Aumentano i positivi iblei. A Vittoria annullato comizio

Sempre più preoccupante la risalita dei contagi nel ragusano dove si sfiora quota 300. Tutti i positivi, la metà dei quali a Vittoria, sono stati posti in isolamento.

Proprio a Vittoria, dove si voterà il prossimo 22 novembre, il candidato sindaco, Salvatore Di Falco, ha annullato il comizio in piazza preferendo una diretta social (un altro candidato, Piero Gurrieri, è in isolamento).

Sono 280 i positivi nel territorio ibleo (+45 rispetto a ieri) e 14 i ricoveri.

In quasi tutti i comuni della provincia i numeri sono in aumento: 8 casi ad Acate, 2 Chiaramonte, 22 Comiso, 3 Giarratana, 7 Ispica, 22 Modica, uno Monterosso, 11 Pozzallo, 54 Ragusa (+11 rispetto a ieri), 4 Santa Croce, 5 Scicli.

Sono 14 i ricoveri, 11 nel reparto di Malattie infettive del covid Hospital Ompa Maria Paternò Arezzo di Ragusa, uno in Terapia intensiva dello stesso ospedale; un paziente si trova all’Umberto I di Siracusa in Malattie infettive e un paziente in Terapia intensiva all’ospedale San Marco di Catania.

Salva