Sarà riaperta a Ispica la strada della zona “Salmata”

L’opera 16, oggetto di verifiche da parte della Commissione ministeriale per procedere al necessario collaudo, non è il cavalcavia realizzato in Contrada Palmento Marchese a Ispica. La strada che sarà riaperta, infatti, non è quella che collega la Nardella/Passi con la Ispica-Santa Maria del Focallo, comunemente conosciuta come “Santuzza”. L’ opera 16, invece, è il cavalcavia che si trova in Contrada Cozzo Campana e, quindi, ad essere riaperta sarà la strada che serve le aziende ed i cittadini della zona denominata “Salmata”.

“Certamente -rilevano Mary Ignaccolo, Giovanni e Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo, Giuseppe Roccuzzo e Angelina Sudano – le energie impiegate per giungere alla composizione della squadra di governo avranno determinato il “refuso” da parte del sindaco Leontini. La Commissione sarà ad Ispica lunedì prossimo, così come da noi annunciato in pubblica piazza giorni fa, dopo tante sollecitazioni in primis da parte della precedente Amministrazione e dell’assessore regionale Falcone. Invitiamo la nuova Amministrazione ad essere più precisa negli annunci e di non cedere alla smania di portare all’incasso risultati non ad essa ascrivibili”.

