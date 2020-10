Ciclismo. Multicar Amarù di Vittoria domenica corre a Palermo

Doppio impegno per gli Allievi dell’Asd Multicar Amarù sabato e domenica a Palermo. E’ l’ultima corsa stagionale e c’è tutta l’intenzione di impegnarsi al massimo per ottenere dei risultati che possano essere all’altezza della situazione. Domani, il gruppo gialloblù sarà impegnato in una cronoscalata con partenza dalla Favorita e arrivo a Santa Rosalia. Domenica il circuito sarà ricavato sempre nei pressi della Favorita e poi si salirà su per il traguardo sino a Santa Rosalia. Il sodalizio ipparino conta di chiudere con il botto la stagione considerato che si tratta di una prova del campionato regionale. “Cercheremo, come sempre – afferma il presidente Carmelo Cilia – di darci da fare pur a fronte di una concorrenza molto nutrita e allo stesso tempo agguerrita. Il tracciato si annuncia molto stimolante e competitivo. Punteremo ad affrontarlo come lo stesso merita, senza tanti tatticismi ma cercando di imprimere da subito il ritmo adeguato alla competizione. I nostri ragazzi hanno cercato di prepararsi al meglio in vista di questo doppio appuntamento e intendono chiudere una stagione contrassegnata da tutta una serie di problematiche sanitarie nella maniera migliore. Ho consapevolezza di quello che sanno fare e sono certo che ci daranno delle soddisfazioni”.

