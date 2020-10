Nuovo arrivo alla corte di Orazio Trombatore. La dirigenza del Modica calcio, infatti, ha raggiunto l’accordo e si è assicurata le prestazioni del guardiapali Nicolò Cilmi.

Classe 2000, Nicolò Cilmi vanta già una discreta esperienza nel calcio dei “Grandi”. Cilmi, infatti, nonostante la sua giovane età ha già difeso la porta di Sancataldese e Ragusa in Eccellenza e nella stagione 2019/20 dopo aver iniziato la preparazione con il Marina di Ragusa a dicembre si è trasferito all’Atletico Scicli disputando con i “Gabbiani” l’ultimo match proprio contro i “Tigrotti” prima della sospensione dei campionati per la pandemia covid-19.

Cilmi, dunque, completa il reparto dei portieri, avendo i rossoblu’ già tra le proprie fila Danilo Gurrieri, Vittorio Manenti e Gabriele Fidone.

“Cilmi – spiegano i dirigenti del Modica Calcio – è un ragazzo giovane che ha dimostrato già in passato il suo valore. Con il suo arrivo completiamo il reparto dei guardiapali. Con lui e Danilo Gurrieri che sono i “veterani” del ruolo anche i più piccoli avranno modo di crescere e migliorarsi. Cilmi – concludono i dirigenti dei Tigrotti – è un ragazzo con tanta voglia di dare il suo contributo alla causa rossoblu e farà di tutto per mettere in difficoltà il tecnico Trombatore nelle scelte per chi mettere a salvaguardia della nostra porta”

