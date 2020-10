Notevoli passi avanti nei negoziati Brexit-Ue

La Gran Bretagna e l’UE sono più vicine all’accordo sui diritti di sicurezza sociale reciproci per i loro cittadini dopo la Brexit, hanno detto due fonti diplomatiche, descrivendo i colloqui della scorsa settimana su un accordo commerciale come “uno dei più positivi finora”. I diplomatici dell’Unione europea hanno detto che Bruxelles si sta preparando a negoziare fino alla fine di metà novembre – invece di tagliare i colloqui all’inizio del mese prossimo – per evitare uno scenario dannoso di “no-deal” quando la transizione della Gran Bretagna con il blocco termina il 31 dicembre. I negoziati della scorsa settimana non hanno avuto alcuna svolta nelle tre questioni più controverse – pesca, garanzie di concorrenza leale e modi per risolvere le controversie future – ma le prospettive di un accordo globale sembrano più brillanti. “Ci stiamo avvicinando sempre di più a un accordo, anche se la retorica del no-deal potrebbe suggerire il contrario”, ha detto una delle due fonti, entrambe informate dalla Commissione europea esecutiva, che sta negoziando con la Gran Bretagna per conto dell’UE a 27 nazioni. La posta in gioco è di circa un trilione di euro di scambi bilaterali. Gli investitori e le imprese sono sempre più preoccupati per una scissione senza alcun accordo per garantire la continuazione degli scambi senza dazi o quote. Parlando separatamente questa settimana, un alto funzionario dell’UE che si occupa della Brexit ha detto che i colloqui sono stati “in un periodo decisivo” e “non lontano dal finale”. “Spero ancora e penso che possiamo trovare un accordo”, ha detto la persona, ma ha sottolineato che le industrie dell’UE devono essere pronte a un’economia più svantaggiosa.Il portavoce del primo ministro Boris Johnson ha anche detto che martedì la Gran Bretagna doveva sapere entro il 15 ottobre se ci sarebbe stato un accordo perché le imprese devono prepararsi. I 27 leader nazionali valuteranno i progressi compiuti in seguito all’incontro in programma a Bruxelles il 15-16 ottobre. Se decidono che un accordo è in fase di realizzazione, autorizzerebbero un tratto finale di negoziati estremamente segreti, make-or-break noti come il “tunnel”. L’UE ha finora affermato che entro la fine di ottobre un accordo deve essere finalizzato per lasciare il tempo per la ratifica da parte del Parlamento europeo. Interrogato sulla valutazione delle fonti dell’UE martedì, un funzionario del Regno Unito ha detto: “Un accordo è possibile ma non certo… Rimaniamo pienamente impegnati a cercare di raggiungere un accordo entro il 15 ottobre.” I due diplomatici dell’UE, che mantengono l’anonimato, hanno affermato che la Gran Bretagna ha presentato proposte di accettazione su nove settori su 10 di protezione dei diritti di sicurezza sociale per le persone che si spostano tra gli Stati membri dell’UE e il Regno Unito. Queste protezioni potrebbero essere critiche per ben 5 milioni di persone, che si tratti di un britannico in pensione nel sud della Francia o di un impiegato tedesco a Londra. Tuttavia, non vi è stato alcun accordo sulle prestazioni familiari. Londra vuole che i cittadini dell’UE paghino un supplemento di cinque anni per l’accesso all’assistenza sanitaria per i membri della famiglia. Il funzionario britannico ha affermato che sono stati compiuti buoni progressi in materia di prestazioni sociali, ma che anche le questioni in sospeso sono state significative, aggiungendo che Londra non avrebbe cambiato la sua posizione sul sovrapprezzo sanitario o sull’accesso alle prestazioni familiari.

