Ciclismo, Vittoria. La Amarù in luce a Villafranca Tirrena

Villafranca Tirrena è finita alla ribalta nazionale per essere stato il traguardo d’arrivo della quarta tappa del 103^ Giro d’Italia tuttora in fase di svolgimento. Domenica scorsa, però, a riscaldare i circuiti della ridente località messinese ci hanno pensato le ruote di ciclisti in erba che si sono dati battaglia in occasione della IV edizione del memorial Rosario Costa. Ancora una volta, e in questa occasione nell’area dell’ex Pirelli, a mettersi in buona luce i corridori dell’Asd Multicar Amarù che, nel frattempo, sta guardando con sempre maggiore attenzione alla prossima stagione, consolidando l’organico attuale con arrivi di qualità. Domenica scorsa, i due giovanissimi in maglia gialloblù ai nastri di partenza si sono fatti onore. In particolare, nella categoria G1, terzo posto in classifica per Samuele Caruso mentre nella G5 Sara Caruso ha stracciato la concorrenza arrivando al primo posto. Tra gli allievi, da sottolineare il decimo posto di Cristian Di Prima e l’undicesimo di Raffaele Tela. “Diciamo che, soprattutto per quanto riguarda gli Allievi – afferma il presidente dell’Asd Multicar Amarù, Carmelo Cilia – siamo stati al di sotto dei nostri consueti standard. Ma una fase di stanca in una gara, nel corso della stagione, è fisiologica, ci può anche stare. I ragazzi, comunque, si sono dati da fare, come sempre, con lo stesso impegno sapendo di potersi giocare sino in fondo le proprie chances per arrivare sino in fondo. E così è stato”. Un gruppo che continua a rivelarsi, nel corso di questa stagione, con numerose frecce al proprio arco.