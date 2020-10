Ricettazione a Modica. Indagati restano ai domiciliari

Restano in detenzone domiciliare i modicani Tiziano Cicciarella, 29 anni, e Francesco Veneziano, 33 anni, arrestati nei giorni scorsi dai Carabinieri per ricettazione. I due sono comparsi davanti al Gip del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, difesi dagli avvocati Giovanni Favaccio e Ignazio Galfo, ma si sono avvalsi della falcoltà di non rispondere. L’intenzione dei due difensori è di ricorrere al Riesame

L’indagine che poi ha portato agli arresti aveva preso le mosse dalla denuncia di furto in abitazione presentata lo scorso maggio da un modicano, che nella fase del lockdown si era trasferito a vivere presso l’abitazione di un familiare. L’uomo era rientrato nella casa di sua proprietà ed aveva trovato un’intera stanza svaligiata da ignoti che avevano asportato un ingente quantitativo di monili.

