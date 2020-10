I Lions Club donano la Cartolina su Modica

Domenica 4 ottobre alle ore 17,30 presso il belvedere su via San Benedetto da Norcia, il Lions Club di Modica donerà alla città la “Cartolina su Modica”, un’opera in ceramica ideata e disegnata dall’illustratrice Rosa Cerruto e realizzata dal ceramista Giovanni Cerruto. La cerimonia, nel rispetto delle misure anti COVID, sarà moderata dal giornalista Enzo Scarso. Interverranno il Sindaco Ignazio Abbate e l’assessore Giorgio Belluardo che ha seguito la collocazione dell’opera. La donazione della “Cartolina su Modica” rientra nelle iniziative del Lions Club di Modica per la valorizzazione del centro storico. L’opera è presentata sul sito del Lions Club di Modica:

