Vittoria, ciclismo. Multicar Amaru’ corre a Villafranca Tirrena

La Multicar Amarù non stacca la spina. E, anzi, è già pronta a scendere in pista, ancora una volta. Domenica, l’intera carovana gialloblù si sposterà alla volta di Villafranca Tirrena, nel Messinese, dove è in programma la IV edizione del memorial Rosario Costa. A fare da cornice alla competizione agonistica sarà l’area dell’ex Pirelli. Il ricordo di un ragazzo per bene e innamorato della bici rappresenta una grossa opportunità affinché i ciclisti più giovani possano venire a conoscenza della storia del giovane Costa. La Multicar Amarù sarà impegnata con i corridori di tre fasce d’età. Il via alle 14 con atleti delle categorie Giovanissimi ed Esordienti, antipasto della gara che vedrà poi impegnati anche gli Allievi. “Stiamo proseguendo la nostra attività sportiva – afferma il presidente del sodalizio vittoriese, Carmelo Cilia – per dimostrare a tutti l’attenzione che abbiamo nel portare avanti un percorso di crescita che, a maggior ragione quest’anno, deve essere seguito con notevole attenzione. Noi ci crediamo e, per questo motivo, stiamo continuando la stagione sapendo di potere ottenere ancora altri risultati soddisfacenti”.

