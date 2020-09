Affidati servizi di aggiornamento del Piano d’Ambito Ati Ragusa

Con verbale di gara del 18 settembre scorso la Centrale Unica di Committenza di Invitalia, a seguito di apposita procedura di gara, ha aggiudicato i servizi di aggiornamento del Piano d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale di Ragusa con affidamento alla RT Delta Ingegneria s.r.l – Qanat Engineering s.r.l., Ing Maria Micchichè per un importo di 130.564 Euro oltre IVA coperti con apposito finanziamento regionale.

Il Piano d’Ambito è un importantissimo strumento programmatorio del Servizio Idrico Integrato che prevede i fabbisogni infrastrutturali idrici e depurativi del relativo ambito che per noi corrisponde alla ex provincia, oltre alle modalità di organizzazione e gestione del servizio che dovrà essere reso in modo integrato e non per singoli comuni.

Strumento importante – afferma il presidente dell’ATI Ragusa, Bartolo Giaquinta – anche perché la attuale normativa nazionale e comunitaria finanzia solo gli enti d’ambito.

Salva