Due medici fiduciari per il personale navigante di Pozzallo

Concluso l’iter formativo per l’assegnazione nonché per la nomina di un medico fiduciario per il personale navigante del Comune di Pozzallo. Il Ministero ha assegnato, in effetti, due posti di medico fiduciario ed è un dato maggiormente importante per la comunità marittima pozzallese sia in termini di serenità che di servizio.

“Per questo importante e lodevole traguardo raggiunto – sottolineano i Consiglieri Comunali del gruppo “Città Comune” – esprimiamo grande soddisfazione. Ringraziamo quanti si sono interessati, ognuno per la parte di propria competenza, per la risoluzione di questo problema e, in modo particolare, all’Onorevole Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera a cui, lo scorso luglio, l’intero consiglio comunale, votando all’unanimità, aveva indirizzato una mozione che verteva su quest’oggetto proprio per avere una maggiore celerità nelle operazioni. Quando la città è unita raggiunge sempre risultati importanti”.

Salva