Strada provinciale chiusa per incidente alle porte di Pozzallo.

Incidente stradale e intervento dei carabinieri sulla vecchia strada Modica Pozzallo, chiusa da lunedì per dei lavori di manutenzione programmati dal libero consorzio di Ragusa. Il tratto interessato è difatti di competenza provinciale. Lunghe code d’auto si sono formate in queste ore. Lo scarso preavviso con cui sono stati installati i cartelli per la deviazione ha causato caos, disagi e qualche pericolo, dal momento che gli automobilisti non avevano capito che la strada fosse chiusa al transito veicolare. Apprensione tra i residenti, alcuni dei quali impossibilitati ad entrare o ad uscire dalle loro case per via del lungo serpentone d’auto formatosi su entrambe le corsie.

Come accennato, la situazione di potenziale pericolo si è concretizzata con un incidente stradale e con il conseguente intervento di una pattuglia dei militari. Pare che un’auto abbia sfondato le transenne di recinzione. Non vi sarebbero feriti gravi. Tutti si chiedono come mai i lavori siano iniziati con così poco preavviso, causando i suddetti disagi. Numerosi gli automobilisti che sono scesi dalle proprie macchine, sbracciandosi, per avvisare gli altri automobilisti in transito di rallentare. I lavori in questione interessano il tratto di provinciale 45 Bugilfezza Pozzallo per la posa, tra l’altro, di tubi di drenaggio tra i terreni ai lati della strada. Il caos maggiore si registra in contrada Danieli, praticamente quasi alle porte di Pozzallo.

