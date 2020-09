Volley. L’Ardens Comiso è pronta anche per la serie C

Il settore giovanile in cima alle priorità dell’Ardens Comiso che si prepara a giocare con la sua seconda squadra il campionato regionale di Serie C. Un roster formato completamente da giovani atlete locali under 19 e under 17 che avranno così la possibilità di affrontare il primo campionato di serie regionale e confrontarsi con giocatrici molto più esperienti di loro.

Una squadra che saluta Serena La Rosa, talento comisano che dovrà trasferirsi per motivi di studio, ma che vede l’ingresso nel roster di Noemi La Rosa, l’anno scorso impegnata in serie B2 con la prima squadra, e di Siria Clemente, giovanissima fuoriclasse vittoriese, under 17, già campionessa regionale under 14, under 16 e presenza fissa nella Selezione Regionale Femminile.

“Siamo molto felici del roster che affronterà la serie C, – commenta il Presidente dell’Ardens Giovanni Sudano – vogliamo far crescere le nostre ragazze e siamo certi che, grazie al lavoro di coach Francesca Giucastro e della sua vice Katia Spagna, miglioreranno tantissimo, divertendosi e prendendosi anche qualche soddisfazione. L’ingresso in squadra di un talento locale come Siria Clemente ci rende orgogliosi del lavoro che stiamo facendo per lo sviluppo del settore giovanile, mentre l’ingresso nel roster di Noemi La Rosa fornisce una guida affidabile alle più giovani. Tutta la dirigenza ci tiene a ringraziare Serena La Rosa, talentuosa comisana cresciuta insieme a noi, alla quale facciamo i nostri migliori auguri per i suoi studi”.

