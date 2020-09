Pozzallo. Ha riaperto oggi agli studenti l’istituto “Rapisardi”

A seguito di un lungo periodo di chiusura, finalmente, oggi, 24 settembre 2020, il plesso di scuola primaria “M. Rapisardi” di Pozzallo riapre i battenti dei suoi cancelli. La Dirigente Scolastica, Veronica Veneziano, insieme al suo staff, in questi mesi ha lavorato senza sosta per assicurare un rientro che fosse il più possibile “in sicurezza”, cercando di contemperare il diritto allo studio ma nello stesso tempo di limitare la diffusione del virus Covid-19. Per consentire l’applicazione delle norme di sicurezza finalizzate al contenimento della diffusione del virus, abbiamo dovuto introdurre delle variazioni, non prive di disagi, che con la collaborazione degli alunni e delle famiglie potremo facilmente superare. Chiediamo, soprattutto alle famiglie, collaborazione e disponibilità certi che saprete comprendere i notevoli sforzi che la scuola è chiamata a sostenere. Oggi, come primo giorno, facendo un resoconto, ha regnato l’ordine e la compostezza di tutti gli attori della scuola così da riuscire a concretizzare e mettere in atto tutto quello che prima era stato solo messo per iscritto sulla carta. Grazie a tutti e a ciascuno di voi per aver dato testimonianza di grande senso civico e responsabilità

Salva