Vittoria, Piazza del Popolo, giro di vite della Polizia Locale

Controlli serrati in Piazza del Popolo a Vittoria da parte della Polizia Municipale. Nei giorni scorsi erano arrivate segnalazioni riguardanti la presenza di alcuni soggetti che bivaccavano sotto il monumento ai Caduti e in diversi angoli della piazza. La polizia municipale ha messo in atto una serie di servizi di controllo per garantire la sicurezza e il rispetto del decoro dei luoghi e la libera fruizione dell’intera piazza ai cittadini.

In particolar modo diverse persone sono stati trovate a stazionare sulla scalinata della Chiesa delle Grazie e del Teatro Comunale, nei confronti dei quali è stata applicato il regolamento di sicurezza urbana, che consiste in una sanzione amministrativa e l’ordine di allontanamento propedeutico al cosiddetto Daspo Urbano emesso dal questore di Ragusa.

Le attività della polizia Municipale sono quotidiane e costanti.

“Continueremo a monitorare Piazza del Popolo attraverso l’azione della polizia locale perché non permetteremo che diventi un luogo di degrado”, ha concluso la Commissione straordinaria

