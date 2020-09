Referendum, prevale il SI. La Sicilia perderà 29 seggi

A conclusione dello sfoglio del referendum costituzionale ufficialmente hanno prevalso i 17.168.498 voti pari al 69,64% del SI contro i 7.484.940, pari al 30,36% del NO. Risultato senza attenuanti, come si direbbe, in ambito sportivo. Alla luce di questo risultato la Sicilia pagherà dazio dal momento che perderà alle prossime elezioni politiche 29 parlamentari. Per essere più chiari nelle ultime elezioni in Sicilia furono eletti 77 tra deputati e senatori. Nel 2023 il numero scenderà a 48 con 16 senatori, rispetto agli attuali 25, mentre alla Camera dei Deputati, nel Collegio Occidentale, saranno destinati 15 eletti rispetto agli attuali 25. Nel Collegio Orientale si passerà, invece, da 27 a 17. L’altra conseguenze è che serviranno più voti per far scattare un seggio.

In Sicilia il SI è stato decretato dal 75,7% dei votanti mentre i NO dal 24,2%.

