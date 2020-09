Andrea Iozzia “spacca” a Sanremo Rock

Secondo me il modicano Andrea Iozzia a Sanremo, alla 33^ edizione di “Rock Trend Rock” ha spaccato. Il suo pezzo è un concentrato di rock-verità che merita di andare su per le hit parade. Andrea, con Stefano Caruso, al basso, e Rhox Figura alla batteria, hanno proposto un brano forte nel sound, orecchiabile nel testo. “Colpa vostra” è un rock classico con melodia mediterranea, un atto di condanna verso le precedenti generazioni e, contemporaneamente contro le attuali. Non per niente i giudici della manifestazione ligure hanno portato il trio di Modica fino alla finale, premiando i giusti meriti di un artista che ha saputo cogliere le migliori energie di un genere, spesso mistificato.

Modica si gode i tre giovani modicani, è gratificata dal loro successo, nella speranza che riescano a salire sul pulmino dell'”avanti tutta”.

