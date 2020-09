Task force Interministeriale oggi a Pozzallo

Si è svolto nella stazione passeggeri del porto di Pozzallo l’incontro tra la Task Force Interministeriale, il Prefetto di Ragusa, le Forze dell’Ordine e l’USMAF.

La riunione è stata presieduta dal Capo Dipartimento delle Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno Prefetto Michele Di Bari che era accompagnato dal suo Vicario Prefetto Daniela Parisi, dal Prefetto Michela Lattarulo e dal Vice Prefetto Roberto Leone.

I componenti della Task Force hanno relazionato sull’ispezione eseguita nella mattinata nei locali dell’hotspot ed hanno rilevato alcune criticità su cui in breve tempo si può porre rimedio.

Il sindaco nel suo intervento ha rilevato che la presenza dell’Autorità Sanitaria del territorio, che seppur invitata non ha ritenuto di partecipare, poteva essere importante per dare un contributo fattivo e propositivo alla soluzione del problema.

Il sindaco di Pozzallo ha ringraziato il Prefetto Di Bari e tutti i partecipanti all’incontro.

A concluso la riunione il Prefetto Di Bari che ha auspicato una sinergia fra tutte le Istituzioni come metodo indispensabile per affrontare una tematica così importante e delicata come quella della idoneità della struttura ospitante l’hotspot.

La delegazione del Ministero e tutte le Autorità hanno chiuso la loro presenza a Pozzallo con una visita istituzionale a Palazzo di città Giorgio La Pira .

Salva