Visita di commiato comandante Capitaneria di Porto Milella

Il Comandante Pierluigi Milella lascia l’incarico dopo due anni di servizio per essere stato trasferito al Comando Generale delle Capitanerie di Porto a Roma.

Il Sindaco Roberto Ammatuna ha ringraziato il Comandante Milella per il notevole impegno profuso nella gestione della struttura portuale e per la sua notevole carica umana che ha permesso di affrontare e superare i grandi e piccoli problemi di una realtà complessa e difficile qual’è quella della più grande infrastruttura della Provincia di Ragusa.

Nella sua visita, il Comandante Milella è stato accompagnato dal nuovo comandante della Capitaneria di Porto C.F. (CP) Donato Zito.

Il capitano di Fregata (C.P.) Donato Zito proviene dalla Capitaneria di porto di Reggio Calabria dove ha ricoperto, in ultimo, l’incarico di Capo Servizio Polizia Marittima e Contenzioso.

Il Sindaco ha augurato buon lavoro al nuovo Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Salva