Scicli. Un voucher per l’acquisto di corredo scolastico

Il Comune di Scicli ha emanato un avviso pubblico con cui rende noto che sono disponibili Voucher da 100 fino a 300 euro per famiglie che versano in uno stato di difficoltà a causa dell’emergenza Covid, al fine di rendere possibile l’acquisto di corredo scolastico per i figli che frequentino la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Il voucher è di 100 euro per famiglie con uno studente, 200 euro per famiglie con due studenti, 300 euro per famiglie con tre o più studenti.

C’è tempo fino al 28 settembre per presentare domanda a protocollo@comune.scicli.rg.it, o a protocollo@pec.comune.scicli.rg.it.

Il modulo è in allegato al presente comunicato.

La domanda deve essere corredata di documento di identità, copia dello scontrino fiscale del materiale acquistato, indicatore Isee non superiore a euro 10.632,94.

Per informazioni telefonare allo 0932841982.

