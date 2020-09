Modica, trova ampio spazio sulla rivista “GRAZIA”

Modica trova spazio in un bell’articolo pubblicato sull’ultimo numero della rivista “GRAZIA”, in edicola. Il giornalista esalta la bellezza della città di Salvatore Quasimodo, gli angoli, le sfumature, le chiese, consigliando anche luoghi per gli acquisti, la ristorazione, per potere alloggiare. Il settimanale di moda, bellezza, design e cultura spazia su tutto il territorio, non soffermandosi solo alle bellezze architettoniche del centro storico, ma andando anche oltre fino all’estrema periferia. Kerine Patricola titola l’articolo con “Cuore di Pietra”, ritenendo Modica “un trionfo di barocco scavato nella roccia”. L’articolo su GRAZIA guida tra gli ‘indirizzi più esclusivi di una città, dove dai pizzi al profumo di un cioccolato unico la vacanza è ricca di tesori da scoprire” .