“Modica, la città più complessa e importante di quelle barocche”

“Modica è la città la più complessa e importante delle nostre città barocche”. Lo dice Paolo Giansiracusa, Storico dell’Arte e Docente Universitario Ordinario, titolare della prima Cattedra di Storia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Catania. “Lo so – spiega – ho impiegato un po’ di tempo per giungere alla soluzione”. La domanda che Giansiracusa si è posta era: “qual è la città barocca di maggior valore del Mezzogiorno?” “Ho esaminato i palazzi e le umili abitazioni – rileva – le piccole chiese e le grandi basiliche, le ville storiche e le scalinate urbane, le piazze e le vie, gli spazi della convivenza e del commercio. Ho visto le pareti rocciose con gli ingrottamenti antichi foderati di case, ho guardato i grandi prospetti con lo sfondo della campagna, ho ammirato le curve sinuose, le cornici spezzate, le guglie vorticose e le statue aggrappate al cielo… e mi sono convinto che c la più complessa e importante delle nostre città barocche è Modica”.

