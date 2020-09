Volley. Caruso torna a vestire la maglia dell’Ardens Comiso

L’Ardens Comiso continua a rinforzarsi in vista della stagione di B2: Marica Caruso tornerà a vestire la maglia biancorossa dopo una stagione di pausa dall’attività agonistica. Si tratta di un rinforzo importante, una vera e propria ciliegina sulla torta per quanto riguarda il mercato della squadra comisana. Caruso, centrale classe 1993, ha folgorato tutti i tifosi comisani con le sue grandi doti tecniche e fisiche nella stagione 18/19, disputando da protagonista la stagione che ha riportato l’Ardens in serie B.

“Con l’innesto di Marica Caruso completiamo il nostro roster – commenta il Direttore Sportivo Giuseppe Campanella – Siamo molto felici di riaverla in squadra, non solo per le indubbie capacità tecniche, ma anche per la personalità e il carisma che non potranno altro che far bene a tutto lo spogliatoio”.

“Sono contentissima di ritornare all’Ardens, la mia risposta non poteva che essere un sì dopo la stagione passata a Comiso. – dichiara l’atleta ispicese – Non vedo l’ora di ritrovare tutti tra vecchie e nuove compagne, mister e dirigenti, purtroppo per motivi lavorativi non sarò sempre presente ma farò il possibile per contribuire a quella che mi auguro sarà una stagione entusiasmante.”

