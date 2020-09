Manutenzione biciclette fai da te: operazioni e attrezzi di FB Ingros da conoscere

La bicicletta è un mezzo sempre più usato, grazie all’aumento di piste ciclabili, maggiori attenzioni verso l’ambiente e anche verso la forma fisica. La frequenza, il tipo di manutenzione e la natura degli interventi dipendono da diversi fattori come il tipo di bicicletta che usi, la frequenza di utilizzo e anche il tipo di tracciato che affronti. Se vuoi iniziare a sporcarti un po’ le mani. Scopri quali sono gli attrezzi indispensabili che devi avere e anche quali sono gli interventi domestici contro il logorio e l’usura.

Che cosa serve: gli attrezzi del mestiere

La bicicletta è un mezzo meccanico straordinario che comporta moltissimi vantaggi. Che la usi per allenarti o per i normali spostamenti quotidiani, ti servono alcuni attrezzi per gli interventi di manutenzione. Per iniziare, ti serve un bel set di cacciaviti, chiavi inbus e chiavi inglese di varie misure. Viti a stella, a taglio, a croce: te ne serviranno molte per occuparti della manutenzione della bicicletta perciò procuratele e mettile nella tua cassetta degli attrezzi. Sul portale www.fbingros.com trovi molti attrezzi e strumenti con caratteristiche professionali per eseguire piccole riparazioni di biciclette, ma anche motocicli, in autonomia.

A continuare la lista che costituisce un kit di riparazione, trovi la pompa o il compressore nonché le camere d’aria di ricambio. Le chiavi per i tiraggi, la leva di montaggio e un anello di chiusura per catena non possono mancare. È utile anche avere un treppiede ma non necessario. Quando ti sei impratichito, il tuo kit per riparare la bicicletta a casa si può arricchire di altri attrezzi come chiave per i pedali, smontagomme e centraruote.

Come si fa: le operazioni di manutenzione

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione della tua bicicletta, che sia da città, da montagna o da corsa, tutto dipende dalla tua esperienza. Vedrai che se inizi a eseguire le piccole riparazioni da te, con il tempo diventerai sempre più bravo. Se periodicamente ti occupi della manutenzione del mezzo a due ruote, saranno meno frequenti malfunzionamenti, danni e rotture perciò vale sempre la pena dedicare un po’ del tuo tempo libero a queste operazioni.

La prima cosa da fare è gonfiare le ruote della bicicletta con una pompa o addirittura un compressore. Controlla anche lo stato dei copertoni che vanno cambiati quando il battistrada è consumato. Se hai forato, devi smontare il copertone e cambiare la camera d’aria. Olea bene la catena per scongiurarne la caduta o rottura. Se la catena è già rotta, allora devi sostituirla.

Controlla le guarnizioni dei freni che si usurano a mano a mano che gli usi. Purtroppo, diverse parti della bicicletta possono presentare della ruggine, una formazione rossastra dovuta all’ossidazione ma anche alle intemperie; cambia e sostituisci tutti i bulloni con parti nuove. La vernice può avere bisogno di una ritoccata qua e là.

Regola l’altezza della sella e del manubrio per adottare la giusta posizione mentre pedali. I più esperti possono occuparsi anche della regolazione della pedaliera e del mozzo.

