Legambiente Scicli. Puliamo il Mondo con la Rai a Fornace Penna

“La regione Sicilia faccia in fretta a salvare Fornace Penna” è il messaggio lanciato da Alessia Gambuzza, presidente del Circolo Legambiente di Scicli per il servizio che la RAI registrerà sabato 12 settembre durante l’iniziativa “Puliamo il Mondo” e che andrà in onda su RAI 3 domenica 27 settembre.

“Fornace Penna, capolavoro unico di architettura industriale del 1912, distrutta da un incendio doloso nel 1924, rischia il collasso definitivo – continua Alessia Gambuzza – La “Cattedrale laica del Mediterraneo”, elemento unico del Paesaggio costiero siciliano, racconta la sua storia fatta di tenacia e di resistenza, di come nacque e morì e di come stia facendo di tutto per restare con noi. Ma racconta anche dei giorni nostri, delle nuove opportunità e dei nuovi pericoli rappresentati dagli speculatori e dalle cementificazione delle coste, di come Storia e Paesaggio oggi più di prima sono nelle mani della Società Civile”.

Sabato 12 settembre alle ore 10, l’appuntamento per chi ama la Fornace Penna è con Legambiente Scicli Kiafura nell’ambito dell’appuntamento di Puliamo il Mondo. L’iniziativa si svolge all’interno delle attività del progetto europeo INVOLVE, di cui Legambiente è capofila, progetto che mira alla creazione di un modello di inclusione tra popolazione residente e migranti attraverso la creazione di percorsi di volontariato ambientale e culturale. Saranno presenti i partner Mediterranean Hope e Cooperativa Filotea.

L’evento si svolgerà garantendo l’opportuno distanziamento tra le persone e ciascuno dovrà essere dotato dei propri dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine), prestando attenzione a non creare assembramenti.

