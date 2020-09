Quella che si e’ venuta a creare a Vittoria, è una situazione grottesca.

In ballo ci sono, come sempre, gli operatori ecologici che non riescono a ricevere il pagamento delle loro spettanze per le giornate di lavoro espletate ad aprile 2020.

La Tech Servizi di Floridia(SR), già affidataria, fino al 19 aprile 2020, del servizio di raccolta differenziata al Comune ipparino, non puo’ ricevere il pagamento della fattura n. 145/pa20 del 12.05.2020 dell’importo di euro 293.700,00 perche raggiunta, sin da febbraio 2020, da un’interdittiva antimafia che, di fatto, congela ogni pagamento in entrata ed in uscita, se non autorizzato dai commissari successivamente insediati.

Il Comune di Vittoria, ed in particolare il dirigente dell’ufficio ecologia, non intende pagare (legittimamente, secondo il parere dell’ANAC richiesto dagli stessi) la Tech servizi.

Ma la normativa vigente degli appalti pubblici (D.M. n. 145 del 19.04.2000, DPR n.207 del 5.10.2010, D.L. n.50 del 18.04.2016 e succ.), consente agli enti pubblici di poter pagare direttamente le maestranze che hanno prestato la propria opere utilizzando il c.d. “intervento sostitutivo”.

I segretari provinciali di FP-CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti, Fiadel e UGL hanno chiesto, il 25 giugno scorso, alla triade prefettizia insediata al Comune di Vittoria, di attivare detto intervento sostitutivo e di versare direttamente sui conti correnti dei lavoratori le retribuzioni spettanti per il mese di aprile 2020.

Ma dal Comune di Vittoria, come spesso accade negli ultimi 18 mesi, le organizzazioni sindacali non hanno ricevuto alcuna risposta.

I lavoratori hanno anche protestato, insieme ai sindacati, sotto Palazzo Iacono ma senza che i Commissari abbiano dato riscontro.

Oltre al danno la beffa, visto che anche l’ANAC(Autorità Nazionale Anti Corruzione) nel suo parere, richiesto proprio dal Dirigente dell’Ufficio Ecologia del Comune di Vittoria, ha espresso parere favorevole all’attivazione del pagamento sostitutivo verso i 122 operatori ecologici vittoriesi, ma oggi, dopo ben 5 mesi, i lavoratori vittoriesi non hanno ricevuto ancora i soldi relativi alla mensilità di aprile, relativa al periodo di quando erano alle dipendenze della precedente azienda affidataria(la Tech servizi).

I sindacati FP-CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti, Fiadel e UGL, fiduciosi, hanno sollecitato, stavolta personalmente, il Commissario Dispenza ad attivare immediatamente l’intervento sostitutivo, e non intendono accettare altre “non risposte”, fermamente decisi ad andare avanti per tutelare e difendere i diritti dei lavoratori chiedendo, se necessario, l’intervento alla Procura della Repubblica per risolvere un problema di grave inadempienza istituzionale e che sta danneggiando economicamente(e non solo) 120 famiglie vittoriesi.

