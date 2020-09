Parte la nuova campagna di affiliazione Csen negli iblei

Con il mese di settembre, si ricomincia a parlare di affiliazione per gli enti di promozione sportiva. E il Csen provinciale di Ragusa, il primo ente per numero di adesioni di Asd e Ssd nell’area iblea, confermando lo stesso trend esistente a livello nazionale, si è già attivato per far sì che il nuovo anno sportivo possa coincidere con risposte che consentano di fare crescere il movimento su tutto il territorio locale. “A maggior ragione in questa difficile fase, come possono confermare tutti i nostri iscritti – sottolinea il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – siamo stati vicino ai nostri affiliati in momenti che possiamo definire molto complessi, cercando di essere da supporto per qualsiasi problematica. Abbiamo operato con la massima attenzione per fornire delle risposte all’altezza della situazione. E lo abbiamo fatto, grazie anche all’ausilio di FiscoCsen della cui squadra mi onoro di fare parte, in un momento in cui la pandemia ha messo a dura prova tutto e tutti. Ora, però, siamo noi che chiediamo attenzione e ci attendiamo che il lavoro svolto sia servito a qualcosa. Ci attendiamo, soprattutto, che la fiducia possa essere reciproca e che, durante la campagna di affiliazione, arrivino risultati, pur in una situazione di grave difficoltà, degni della massima attenzione. Ecco perché chiediamo di affiliare la vostra Asd e Ssd al Csen, sapendo che il nostro è l’ente che non lascia mai soli nessuno. Siamo pronti a fare ancora di più. Siamo pronti a dare il massimo per garantire la crescita del nostro comitato provinciale e una presenza sempre più adeguata e all’altezza della situazione sull’intero territorio locale”.

